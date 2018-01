Acusen un infermer alemany de l'assassinat de 97 pacients

La Fiscalia alemanya ha presentat càrrecs contra l'antic infermer Niels H. per l'assassinat de 97 pacients, 62 a l'hospital de Dlemenhorst i 35 al de Oldemburg, als qual va matar «per pur avorriment i ànsia de notorietat». Si es confirma la condemna, es convertiria en el pitjor assassí en sèrie de la història d'Alemanya.

«Ja n'ha confessat la major part», va explicar el fiscal superior Martin Koziolek. El Tribunal Regional d'Oldenburg haurà d'assumir el cas. Niels H. és actualment a la presó, condemnat a cadena cadena perpètua per sis casos d'assassinat o temptativa d'assassinat després de ser descobert el 2005 per una infermera a l'hospital de Delmenhorst, al nord del país, quan volia donar un medicament no prescrit a un pacient.