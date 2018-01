Un dels nets de Franco atribueix a un empleat un atac contra guàrdies civils

Francis Franco, un dels nets del dictador Francisco Franco, va negar que conduís el vehicle que va fugir el 30 d'abril de 2012 després d'envestir un tot terreny de la Guàrdia Civil a Terol, sinó un exempleat seu de nacionalitat romanesa. Francisco Franco va comparèixer davant el Jutjat penal de Terol en una vista oral com a presumpte autor dels delictes d'atemptat contra l'autoritat i contra la seguretat viària, després d'envestir amb un tot terreny una patrulla de la Guàrdia Civil. La Fiscalia i l'acusació particular d'un dels agents que va patir lesions en l'incident sol·liciten per a ell un total de sis anys de presó.

Els fets es van produir l'esmentat dia, quan una patrulla de la Guàrdia Civil va intentar donar l'alto a un pickup Toyota, que circulava amb els llums apagats a l'altura del punt quilomètric 210 de la carretera N-234 (Sagunt-Burgos) amb dues persones al seu interior. El vehicle va fugir fins que va ser aturat al seu pas per Collados.

El vehicle, que presumptament conduïa Francis Franco, va envestir el cotxe de la Guàrdia Civil i va fugir pels camins. Finalment, va ser localitzat al municipi de Bea amb les claus al seu interior, mentre que els ocupants s'havien escapat.

Els dos guàrdies civils implicats no van poder assistir a persona a la vista, un d'ells per trobar-se realitzant un curs a Úbeda i l'altre per estar convalescent d'una intervenció quirúrgica, encara que tots dos van declarar per videoconferència.