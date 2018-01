Detenen un tercer menor relacionat amb l'assassinat de dos ancians a Bilbao

Un tercer menor de 16 anys va ser detingut pel doble crim d'un matrimoni de 87 anys dijous passat a Bilbao en entregar-se en una comissaria. L'adolescent va ser traslladat a la Comissaria de Deusto, on va passar la nit fins que avui sigui presentat davant el fiscal de Menors per prestar declaració. Es tracta d'un adolescent que resideix en un portal adjacent al de les víctimes i que no té antecedents penals.

El seu arrest es va produir un dia després de la detenció, a Balmaseda i Bilbao, d'altres dos menors, de 14 anys d'edat, per la seva suposada implicació en els fets. Tots dos compten amb antecedents per robatoris amb violència i intimidació. Després de passar la nit en dependències de la Policia basca, van declarar a la Fiscalia de Menors, que va decretar el seu ingrés al centre tancat de Menors de Zumarraga (Guipúscoa). Un d'ells constava com desaparegut en fugir d'un centre tutelat.

Els cadàvers de la parella d'ancians van ser localitzats cap a les tres de la tarda de dijous passat per un familiar que va acudir a l'habitatge perquè ningú contestava al telèfon. Els cossos presenten diversos cops a la cara i al cap.

El domicili en el qual es trobaven les víctimes estava regirat, de manera que els primers indicis apuntaven a un robatori, hipòtesi que ha pres força. Després d'alertar els serveis d'emergència, la Policia Municipal es va presentar al lloc i posteriorment l'Ertzaintza es va fer càrrec de la investigació, arran de la qual s'han produït els tres arrestos.