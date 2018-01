Els EUA proposen crear una zona de seguretat a la frontera turcosiriana

El secretari d'Estat nord-americà, Rex Tillerson, va expressar la disposició del seu país estudiar la creació d'una zona de seguretat al nord-oest de Síria per satisfer les demandes de Turquia en matèria de seguretat. «Estudiem si podem col·laborar per crear algun tipus de zona de seguretat com la que necessiteu», hauria traslladat Washington a Ankara, segons va revelar Tillerson.

«Estem parlant amb els turcs i amb algunes de les forces sobre el terreny sobre com estabilitzar aquesta situació i satisfer les legítimes aspiracions de seguretat de Turquia», va afegir.

En aparent resposta a l'oferta dels Estats Units, el viceprimer ministre turc, Bekir Bozdag, va assegurar que abans de negociar amb els EUA, Washington ha de posar fi al seu suport a les milícies kurd-sirianes. A més, quant a l'abast o durada de l'ofensiva militar turca, Bozdag va assegurar que «ningú té dret a imposar límits a l'Operació Branca d'Olivera», designació utilitzada per Turquia per referir-se a la invasió de la regió siriana de Afrin.

En aquest sentit, el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va aclarir que l'operació es mantindrà el temps que sigui necessari, i va criticar els Estats Units per haver reclamat una data de retirada. «Quan la feina hagi acabat sabrem com retirar-nos», va afirmar Erdogan.

Per altra banda, Human Rights Watch va denunciar la detenció d'una trentena de persones només a la ciutat de Diyarbakir, al sud-est de Turquia de majoria kurda, per publicar a les xarxes socials crítiques a la invasió militar turca sobre la regió siriana d'Afrin, controlada per milícies kurdosirianes.