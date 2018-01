Un home intenta escanyar la parella i ella respon apunyalant-lo a Mallorca

Un home va intentar estrangular la seva parella i va ser apunyalat per ella diumenge passat de matinada a Palma. El sospitós va patir diversos talls a la cama i el front i va ser arrestat per intent d'homicidi. La dona, per la seva banda, va ser detinguda per lesions i a més li constava una ordre d'ingrés a la presó per amenaces. Tots dos són nigerians i són a Espanya de manera irregular. La Policia va ser alertada cap a dos quarts de tres de la matinada de diumenge que s'havia produït una forta discussió i van acudir al lloc. Els agents van trobar al carrer un home de 45 anys que tenia profunds talls a la cama i el front i estava ple de sang. L'única cosa que va encertar a dir als policies va ser que pugessin a la quarta planta de l'edifici. L'home es va embrancar llavors en una discussió amb una dona. Aquesta va explicar que són parella i que ell havia intentat estrangular-la. Per defensar-se, havia empunyat un ganivet i l'havia atacat.

Mentre uns agents custodiaven els implicats, altres van pujar a l'habitatge indicat. Allà van descobrir importants rastres de sang i una parella que conviu amb els dos implicats. Aquests testimonis van confirmar la versió de la dona: l'home va intentar escanyar-la i ella li va clavar ganivetades.