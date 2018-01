Libèria L'exfutbolista George Weah pren possessió com a president

L'exfutbolista George Weah va prendre possessió com a nou president de Libèria després de vèncer a la segona volta de les eleccions presidencials del 26 de desembre, en què es va imposar per un ampli marge a l'oficialista Joseph Boakai. La cerimònia va estar marcada per les promeses de lluita contra la corrupció. Desenes de milers d'eufòrics seguidors de Weah van assistir a l'acte, celebrat a l'Estadi Samuel Doe de la capital, Monròvia, en un dels suburbis on va créixer Weah.