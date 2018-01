Retard de mitja hora en el viatge inaugural del TAV entre Madrid i Castelló amb Rajoy a bord

El viatge inaugural deMadrid-Castelló, en el qual viatjava una àmplia comitiva encapçalada pel president del Govern, Mariano Rajoy, va arribar a la capital de La Plana amb un retard d'una mitja hora respecte l'horari inicialment programat a causa d'una incidència tècnica. La incidència es va registrar a l'altura de Sagunt (València), concretament en un canvi de via, segons van confirmar fonts d'Adif, que obrirà una investigació.

El tren, anomenat Juan Sebastián Elcano, va sortir de l'estació d'Atocha quan faltaven cinc minuts per a dos quarts de deu amb el president del Govern i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, a bord. A tres quarts d'onze va fer una parada a València, on van pujar al comboi el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera d'Infraestructures, María José Salvador. Estava previst que el tren arribés a Castelló faltant tres minuts per a un quart d'una del migdia, però finalment va entrar a l'estació faltant tres minuts per a tres quarts, després d'estar aturat al voltant de 25 minuts a Sagunt.

Segons van explicar les fonts d'Adif, a Sagunt havia de realitzar-se el canvi d'agulles per passar d'una via a una altra i un dels motors que s'encarreguen de regular aquest canvi es va avariar per causes que es desconeixen i que s'investigaran. Els equips tècnics van solucionar en dotze minuts aquesta avaria, però hi havia trens de Rodalies també a l'espera de continuar la seva marxa, fet pel qual van tenir prioritat per evitar retards, de manera que la parada en aquest punt del tren AVE en què viatjava la comitiva inaugural va ser d'uns 25 minuts.



Adif matisa

Adif va explicar que no es pot parlar pròpiament d'un retard donat que es tracta d'un tren inaugural i, per tant, «no té horari, sinó que està subjecte als requeriments del servei».

La nova connexió AVE que avui es posa en servei comercial per a viatgers, permet reduir en 37 minuts el temps de viatge entre Madrid i Castelló, que queda així en unes dues hores i mitja. L'enllaç València-Castelló inaugurat ahir forma part del corredor mediterrani i és un tram de 74 quilòmetres de longitud i d'ample mixt, és a dir, de «tres carrils». S'ha habilitat instal·lant un nou carril a la via convencional actual per permetre combinar així la circulació de trens convencionals i els TAV, que circulen per unes vies més estretes.

Castelló quedarà connectat a la xarxa AVE per aquesta infraestructura mentre es construeix una nova línia d'alta velocitat entre aquesta ciutat i València, l'inici de la qual està previst per a d'aquí a uns dos anys.

Renfe començarà avui a explotar l'actual enllaç amb una oferta de dos TAV diaris per sentit, a més de dos Intercity i l'actual Alvia. Això elevarà fins a un total de 2.550 el nombre de places per viatjar en tren entre la capital de l'Estat i Castelló, quadruplicant així l'oferta actual.

El preu convencional d'un bitllet del nou AVE sense promocions ni descomptes i en classe turista serà de 80,70 euros, si bé durant els primers quinze dies Renfe els comercialitzarà a entre 20 i 25 euros per promocionar el nou trajecte.

De moment, aquesta connexió AVE és la primera de les set en les quals està previst que aquest any acabin les obres o es posin en marxa. L'alta velocitat arribarà així a Burgos, Múrcia i Granada, avançarà cap a Galícia unint Zamora amb Pedralba, reforçarà el corredor mediterrani amb un nou tram (Tarragona-Vandellós) i es conclourà la connexió entre les estacions de tren madrilenyes de Chamartín i Atocha.