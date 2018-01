Trenta-dos arrestats durant una baralla entre dues bandes llatines a Madrid

La Policia Nacional va detenir 32 joves, 22 d'ells menors, després d'una baralla multitudinària ocorreguda dissabte passat de matinada en un parc de Madrid. A la baralla no hi va haver ferits gràcies a la ràpida intervenció policial, encara s'investiga si un menor va resultar ferit per arma blanca. En principi, se sospita que es va tractar d'un enfrontament entre un grup de Ñetas i un altre de Dominican Don't Play. Després de rebre avisos, en arribar els agents van poder comprovar que un gran nombre de joves estaven participant en una multitudinària baralla enfrontant-se entre ells amb objectes contundents, com pals, navalles i ganivets, que van ser intervinguts. La investigació dels fets està sent duta a terme per la Brigada d'Informació, ja que alguns dels detinguts pertanyen a bandes llatines. Els arrestats van ser posats en llibertat després d'haver prestat declaració.