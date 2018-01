Pega a la seva mare per no deixar-li fumar un porro a casa

La violència juvenil comença a arribar a cotes de preocupació. I ja no diguem si aquesta es porta a terme sobre la seva pròpia família, cosa que cada dia es converteix en habitual.

Divendres passat, agents de la Policia Local de la Llacuna (Tenerife) van haver d'actuar per evitar que un menor de 17 anys continués agredint a la seva mare, a l'interior d'un domicili en el citat municipi. Els fets que ens ocupen van començar sobre les 14:00 hores quan la mare del menor, una dona a punt de fer els 48 anys, sol·licitava l'auxili policial ja que segons va indicar als agents "havia tingut una discussió amb el seu fill ja quan estava consumint haixix a l'habitatge per la qual cosa li va cridar l'atenció i, després d'una discussió aquest va acabar donant-li un cop de peu a la cuixa procedint aquesta a defensar-se de l'agressió".

A més, la progenitora va relatar als agents que el menor li havia desitjat la mort i per això va arribar a amenaçar-la amb matar-la. Quan els funcionaris policials van arribar al domicili la dona havia anat a buscar a un altre fill, de manera que van esperar que baixés el suposat autor de l'agressió, el qual va manifestar que si és cert que va discutir amb la seva mare ja que no li deixa consumir haixix dins del domicili i que, després de la disputa ell l'havia llançat una tapa d'alguna cosa, retornant i tirant-se-la a la cara alhora que li propinava un cop de peu a la cama. Els policies locals van recollir el testimoni d'un germà del jove, de 14 anys, que va afegir que "és habitual que el seu germà agredeixi la seva mare, així com les discussions freqüents, per culpa de l'adolescent". El jove va ser detingut i conduït a un centre de salut i d'aquí als calabossos de la Comissaria de la Policia Nacional, per ser posat a disposició de la Fiscalia de Menors.