La FAES atribueix l'èxit de Cs al fet que ha assumit la «identitat» del PP

La Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (FAES), que presideix José María Aznar, va atribuir l'èxit electoral de Ciutadans i de Podem al fet que les dues formacions polítiques van aconseguir recuperar «sense embuts» algunes de les «senyes d'identitat» que el PP i el PSOE van abandonar fa temps. «No han estat ni la joventut, ni la frescor, ni la novetat, el que ha permès als partits emergents fer-se ràpidament un espai als parlaments, sinó més aviat la recuperació sense embuts d'algunes de les senyes d'identitat que els dos grans partits havien abandonat», assenyala l'editorial de l'últim número dels seus «Cuadernos de pensamiento político».

La Fundació destaca que va ser la recuperació del llenguatge «clàssic» de l'esquerra el que va impulsar el partit de Pablo Iglesias «davant de la neollengua zapaterista». Afegeix que és el «contagi amb el llenguatge nacionalista» el que «ha enfonsat» Podem a Catalunya, en què va concórrer dins de la coalició Catalunya En Comú-Podem, que en les últimes eleccions autonòmiques va obtenir un pitjor resultat que en els comicis de 2015.

Pel que fa a Ciutadans, FAES considera que ha estat l'ús d'«un llenguatge i una agenda clàssics del centredreta espanyol» el que ha permès a la formació liderada per Albert Rivera «connectar massivament amb un electorat que en absolut es va donar per al·ludit davant la proposta d'una 'zigzaguejant' agenda que avui ha passat a un prudent segon pla».

«L'èxit s'obté on sempre s'obtenia», destaca FAES, insistint que «les coses, en allò fonamental, no han canviat tant», destacant que el PP i el PSOE no han perdut vots per «ser» els que són, sinó per «deixar de ser-ho sense donar cap explicació d'això». De fet, FAES sosté que el «col·lapse del bipartidisme» no té el seu origen en la seva «incapacitat per adaptar-se als canvis socials», sinó «en la ruptura injustificada dels ancoratges que li permetien mantenir el vincle amb els electors».



Debat sobre els pactes

Per part seva, el president d'Astúries, Javier Fernández, va celebrar que el líder del seu partit, Pedro Sánchez, hagi rectificat «en la bona direcció» en obrir-se a pactar amb el PP assumptes com el finançament autonòmic i la política de l'aigua.

En un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum de la Nova Economia, a Fernández, qui va dirigir la gestora del PSOE després de la dimissió de Sánchez fins a les primàries que el van tornar a la secretaria general del partit, se li van recordar les paraules de l'ara portaveu del partit, Óscar Puente, qui, a la campanya de les primàries, va acusar la Gestora de posar «el cul» al PP per l'abstenció que va permetre la investidura de Mariano Rajoy.

«És evident que jo vaig pactar. Està bé quan es rectifica en la bona direcció», va respondre, després de justificar aquella abstenció perquè era millor «un govern en minoria» de Rajoy que un altre «en majoria», ja que el líder del PP ha acreditat que «amb majories no negociava».