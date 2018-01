El fiscal general dels EUA, interrogat per les relacions amb Rússia

El fiscal especial que analitza la presumpta connivència entre l'equip de campanya de l'actual president dels Estats Units, Donald Trump, i el Govern de Rússia va interrogar la setmana passada l'actual responsable del Departament de Justícia nord-americà, Jeff Sessions. La informació, avançada pel diari The New York Times, va ser confirmada pel Departament de Justícia i marca una fita en el desenvolupament de les indagacions liderades pel fiscal especial Robert Mueller, ja que fins ara el seu equip no havia citat cap membre de l'Administració Trump.

Sessions, un ferm suport de Trump durant els mesos previs a les eleccions de novembre de 2016, va ser interrogat durant diverses hores i va acudir acompanyat d'un advocat, Chuck Cooper.

El cap del Departament de Justícia va decidir rebutjar al març de 2017 col·laborar amb qualsevol investigació relacionada amb les eleccions, després que es fes públic que es va reunir diverses vegades en campanya amb l'ambaixador rus a Washington. Aquest rebuig va provocar que el president el critiqués públicament i va portar a una escalada de tensions que al maig va fer que Sessions es plantegés la seva dimissió, segons The New York Times.

En un altre ordre de coses, el president dels Estats Units, Donald Trump, va ratificar la llei de finançament al Govern fins al 8 de febrer després de tres dies de tancament administratiu. El magnat va signar els prepuestos a curt termini després de l'aprovació de la Cambra de Representants, que va donar llum verd a la mesura amb 266 vots a favor i 150 en contra en un intent d'aconseguir una reobertura de l'Administració.