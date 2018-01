L'expresident del TC, derrotat en l'intent de ser el jutge espanyol a Estrasburg

L'expresident del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos no serà el proper jutge espanyol del Tribunal de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg. Malgrat ser el candidat impulsat pel Govern, Pérez de los Cobos només va rebre 37 vots de l'assemblea del Consell d'Europa, davant els 114 de la professora de Filosofia de Dret a la Universitat de Saragossa Maria Elósegui. Serà ella la que substitueixi Luis López Guerra al TEDH. También va aconseguir més vots que Pérez de los Cobos el professor de Dret Internacional Públic que completava la terna proposada pel Govern espanyol. José Martín i Pérez de Nanclares va obtenir 76 vots, segons fonts de l'Assemblea. El resultat suposa per al Govern un fracàs que ja es veia venir des que el passat 12 de gener el Comitè encarregat de fer una avaluació prèvia dels candidats li va atorgar zero vots a Pérez de los Cobos.