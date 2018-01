El Parlament Europeu es planteja controlar el finançament de les mesquites

La Comissió d'Afers Exteriors de l'Eurocambra va debatre garantir el control del finançament de les mesquites i associacions culturals i obligar per llei a declarar les transaccions que utilitzen sistemes de transferències informals com la hawala, d'origen àrab, als països de la Unió Europea per combatre el finançament del terrorisme. Aquestes suggerències apareixen en el projecte de recomanació elaborat per l'eurodiputat de Ciutadans Javier Nart.

En el projecte de recomanació, al qual s'han presentat 281 esmenes i que es votarà a finals de febrer, els eurodiputats insten els governs europeus a «establir un sistema de supervisió per garantir que mesquites, associacions culturals i organitzacions similars aportin informació de com es distribueixen els fons que reben, tant dins com fora de la UE» i demanen que «totes» les transaccions enviades es registrin en una base de dades centralitzada, així com un control obligatori «ex ante» de les fonts de finançament i de la seva destinació en el cas de les associacions caritatives per impedir la seva distribució «maliciosa o negligent per motius terroristes».

El control de les mesquites és un dels punts més sensibles, especialment per als socialistes i els verds. L'eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes va presentar una esmena per retirar el terme mesquita i demanar un sistema de supervisió «per garantir que les associacions religioses, socials i culturals i organitzacions similars» aportin informació sobre el seu finançament «quan siguin sospitoses de mantenir vincles amb grups terroristes».

També l'eurodiputat verd alemany Klaus Buchner va reclamar en una altra esmena eliminar el terme i va plantejar obligar a donar informació a «les institucions religioses, associacions culturals i entitats similars» en «casos amb proves clares i concretes dels seus vincles amb activitats terroristes».

Des del grup de l'Esquerra no es va qüestionar tant el control de les mesquites, però si va reclamar, a través d'una esmena de l'eurodiputat de Podem Miguel Urbán, que en paral·lel es garanteixin «programes específics» per «combatre la Islamofòbia».

Des del Partit Popular Europeu, l'eurodiputat suec Lars Adaktusson va deixar clar durant el debat que el seu grup està «a favor» de supervisar el finançament de «mesquites i organitzacions islàmiques per part de tercers països» i la seva «prohibició» si s'utilitzen per encoratjar accions terroristes davant d'una «majoria» a favor de suprimir el control a les mesquites.

De fet, Adaktusson i diversos eurodiputats del grup dels Conservadors i Reformistes s'han plantejat endurir el text per instar els governs europeus a crear no només sistemes de control sinó també d'«autorització».



Tallar el «macrofinançament»

L'eurodiputat de Cs va alertar que el «veritable problema» és tallar el «microfinançament» del terrorisme gihadista després de recordar que «els atacs de Niça o de Barcelona es van realitzar amb escassos mitjans econòmics» i no amb «un macrofinançament», com va ser el cas dels atemptats contra les Torres Bessones, però buscant un equilibri «absolutament necessari» per protegir els drets fonamentals i evitar l'augment de la islamofòbia.

Nart va recordar que l'objectiu és «proposar» a la Comissió una normativa «realitzable» per aturar el problema i va agrair el consens molt majoritari dels grups sobre una proposta «extraordinàriament sensible» però «absolutament necessària». En el projecte de text, els eurodiputats també demanen als governs europeus «regular» la hawala per obligar a declarar totes les transaccions.