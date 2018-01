El «reu ressuscitat» demana l'alta voluntària de l'hospital i torna a la presó

Gonzalo Montoya, el jove de 29 anys conegut com el «pres ressuscitat», ha demanat l'alta voluntària a l'Hospital Central d'Astúries -on ha estat dues setmanes ingressat- i ha estat retornat a la seva cel·la del centre penitenciari de Villabona. «Ha demanat l'alta perquè es trobava molt atabalat a l'habitació, molt malament. I encara que li deia que per demanar la llibertat encara quedaven un parell de mesos ell ha volgut anar-se'n», explicava entristida seva dona, Catia Tarancón, minuts després que Gonzalo pugés emmanillat al furgó de la Guàrdia Civil.

La família Montoya s'ha manifestat diverses vegades a la porta de l'hospital per demanar que a Gonzalo se li concedís un indult i se li perdonessin els sis mesos de condemna que li queden per complir. La família considera que l'Estat hauria de deixar-lo en llibertat com a compensació pel que va passar i ha anunciat que emprendran accions legals per sol·licitar l'indult i una compensació econòmica.

Asseguren que el jove pateix depressions i epilèpsia i expliquen que temen que, ja que ja ha protagonitzat tres intents de suïcidi a la presó, pugui tornar a intentar treure's la vida. L'última vegada que ho va intentar va ser el passat 7 de gener, quan es va prendre una sobredosi de pastilles i va sortir aparentment mort de la presó de Villabona. Així almenys ho van certificar tres metges. Un cop a l'anatòmic forense, on va ser traslladat perquè se li practiqués l'autòpsia, es va despertar.