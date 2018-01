Roben 100 milions d'euros a l'exgendre de Bernie Ecclestone a Londres

James Stunt, exmarit de Petra Ecclestone, filla del magnat Bernie Ecclestone, ha estat víctima del més gran robatori ocorregut mai al Regne Unit, segons va publicar The Sun on Sunday. Li van sostreure or, diners en efectiu, rellotges, pedres precioses i altres objectes amb un valor total de 100 milions d'euros. Aquesta quantitat és el major botí usurpat fins ara a territori britànic, on el rècord el tenia el furt a un dipòsit de caixes fortes de l'empresa Securitas el 2006 a Tonbridge, comtat de Kent, on els lladres es van endur objectes per un valor de 60 milions d'euros.

El robatori a l'exgendre de Bernie Ecclestone, excap de la Fórmula 1, es va produir el passat 14 de desembre al domicili de James Stunt al barri de Belgravia, a Londres, mentre ell dormia als pisos superiors de la casa. La caixa forta al soterrani va quedar buida i els lladres es van emportar peces de valor de la resta de l'habitatge. James Stunt es va traslladar a aquest habitatge l'any passat en ser expulsat de la residència matrimonial a Chelsea per la seva exdona Petra, la major de les dues filles de Bernie. L'octubre passat van concloure judicialment el divorci, en el qual ella va adduir abusos per part d'ell.

Els dubtes i les sospites sobre el robatori no han trigat a sorgir. James Stunt va fer públic un comunicat assegurant que «no tinc res a amagar, soc víctima d'un robatori amb l'inconvenient de no estar assegurat; l'únic que desitjo és que es detinguin els culpables i que em tornin les meves pertinences». Entre allò robat hi ha un rellotge pertanyent al seu germà Lee, trobat mort al setembre de 2016 a la casa dels seus pares a la urbanització de Wentworth, on van créixer els germans Stunt. Stunt va criticar el «denigrant tracte de criminal que em fan alguns mitjans».

La casa en què dormia plàcidament durant el robatori no disposava de càmeres de seguretat ni va saltar cap alarma. La residència està situada a Belgravia, el barri adjacent al de Chelsea, on viu Petra i els fills de l'exmatrimoni. Stunt es mou pel centre de Londres envoltat d'un cordó de guardaespatlles i d'una flota de cotxes esportius.