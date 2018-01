Troben el cadàver d'un home amb ferides de bala dins d'un cotxe a Múrcia

El cadàver d'un home de 36 anys vas ser trobat dins d'un cotxe en una localitat murciana. Pel que sembla, una testimoni del succés va poder veure com la víctima va parar amb el cotxe prop d'una escola infantil, moment en el qual se li va acostar un jove, va trencar el vidre del vehicle i li va disparar tres trets per després sortir corrent. La dona que el va veure va afirmar que el presumpte assassí anava encaputxat. La Guàrdia Civil investiga si una venjança per motius econòmics és el motiu del crim. Es dóna la circumstància que l'home era conegut de la policia, perquè, segons sembla, havia passat més d'una vegada per comissaria, va explicar José Cánovas, el veí que va telefonar al número d'emergències 112 en escoltar les detonacions.

Sempre segons el testimoni de Cánovas, moments després que ell escoltés els trets va sortir corrent de la zona un home. Poc abans de dos quarts de dotze del matí, els veïns van sentir un fort soroll i trets. En sortir, es van trobar la víctima morta al seu cotxe, un Megane, amb ferides de bala al cap. Els testimonis van trucar a Emergències, però a la seva arribada els sanitaris no van poder més que certificar la mort, ja que va rebre els trets des d'una distància molt curta.