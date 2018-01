Dimiteix un alt càrrec britànic per assetjaments en un sopar

Un alt càrrec del Ministeri d'Educació del Regne Unit va presentar la seva dimissió després que sortís a la llum que s'havia assetjat sexualment hostesses en un sopar benèfic que va organitzar i en què només hi havia homes com a convidats, entre ells polítics i empresaris. L'esdeveniment, organitzat pel Presidents Club, va tenir lloc dijous passat en un hotel de Londres i en ell les úniques dones que hi van poder assistir ho van fer com a hostesses. Una reportera del Financial Times es va infiltrar en l'acte i va explicar en primera persona l'assetjament patit per la majoria de les 130 treballadores contractades.

Així, durant sis hores, les hostesses -obligades a vestir de negre, amb roba interior a joc i sabates de taló- van patir tocaments, intents d'acostament i comentaris masclistes, segons la informació publicada pel rotatiu, que fins i tot va confirmar peticions d'alguns dels convidats perquè les dones pugessin a les seves habitacions. Una de les treballadores va revelar que un home li va ensenyar el seu penis.