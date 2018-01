Un espanyol, arrestat a Filipines amb explosius en companyia d'un terrorista

L'Exèrcit filipí va detenir un ciutadà espanyol al qual s'acusa de possessió d'armes i explosius i que acompanyava un presumpte milicià del grup islamista Abu Sayyaf en el moment del seu arrest a l'illa de Basilan. De moment, el Govern espanyol no té confirmació oficial de l'arrest. El sospitós, identificat com Abdelhakim Labidi Adib, de 20 anys, va ser arrestat en un lloc de control de les Forces Especials de l'Exèrcit a Maluso dilluns a la nit, va explicar el capità Exequil Panti . Basilán és conegut per ser un dels bastions del grup islamista Abu Sayyaf, famós pel segrest i decapitació d'occidentals. «Estava amb un acompanyant d'Abu Sayyaf que era el nostre objectiu original», va explicar. Segons el seu relat dels fets, en veure els soldats, els dos homes van començar a córrer i Adib va llançar la motxilla que portava, però finalment va ser arrestat. L'altre sospitós va aconseguir escapar.

A l'interior de la motxilla, els soldats van trobar un fusell, una granada de mà, així com munició, un passaport, una targeta de crèdit i diners en efectiu. Durant la investigació, l'Exèrcit va esbrinar que Adid va arribar a Filipines l'11 d'octubre i el seu visat de turista va expirar el 8 de desembre. El jove espanyol va negar les acusacions, assegurant que la motxilla no era seva.