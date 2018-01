Fins a 175 anys de presó per al metge abusador de gimnastes

La Justícia nord-americana va condemnar a una pena de presó d'entre 40 i 175 anys el metge Larry Nassar, acusat d'abusar sexualment de joves gimnastes. «Acabo de signar la teva sentència de mort», va proclamar la jutge Rosemarie Aquilina al final de la vista.

Durant set dies, unes 160 víctimes van oferir testimonis sobre els actes d'abús i assetjament comesos impunement durant anys per Nassar, que va demanar disculpes poc abans de la lectura de la sentència. «Portaré les vostres paraules amb mi la resta dels meus dies», va dir a les seves víctimes. La jutge, però, no només no es va compadir del metge, sinó que va considerar un «honor» ser ella qui la que tingui l'oportunitat d'enviar-lo a la presó.