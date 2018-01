El Govern obre dos expedients sancionadors a la concessionària de l'AP-6

El Ministeri de Foment va obrir dos expedients sancionadors de caràcter «greu» a Iberpistas, societat concessionària de l'autopista AP-6, del grup Abertis, per la «deficient» gestió del trànsit en aquesta via davant del temporal de neu que la va afectar el cap de setmana del 6 i 7 de gener, en plena operació tornada de Nadal. Així ho va anunciar el titular del Departament, Íñigo de la Serna, que va detallar que es tracta d'un expedient sancionador per les actuacions durant la gestió de la crisi i un expedient penalitzador per incompliment de contracte.

«Els dos expedients s'han qualificat com a greus, la major de les qualificacions que estableix la llei», va sassenyalar el ministre durant la seva compareixença al Congrés. Addicionalment, Foment ha començat ja a comptabilitzar, sol·licitant dades a altres departaments, les despeses en què va incórrer l'Administració per les mesures que va prendre per solucionar els problemes de l'autopista aquell cap de setmana per, «si s'escau, repercutir-los a la concessionària».

Durant la seva intervenció a la cambra baixa, el titular de Foment va revelar que la concessionària ja ha rebut fins al moment 172 reclamacions d'usuaris de la via pel col·lapse que va registrar aquell cap de setmana. No obstant això, De la Serna també va avançar la intenció del seu departament de posar en marxa diverses mesures per millorar la gestió de la viabilitat hivernal.

Per part seva, el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar que no dimitirà del seu càrrec perquè no creu tenir responsabilitat política en la gestió realitzada pel seu departament davant el temporal de neu que va provocar que milers de conductors quedessin atrapats a l'AP-6.

«No dimitiré, no crec tenir responsabilitat política en la gestió d'aquesta circumstància que s'ha viscut derivada d'una autopista concessionada», va explicar el ministre durant la seva compareixença. «El meu càrrec està a disposició del president, per això no he de dimitir», va insistir el ministre, tot assenyalant que «en cap cas vam voler responsabilitzar els conductors».