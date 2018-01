La jutge escollida per al TEDH afirma que els homosexuals "tenen una patologia"

Izquierda Unida, Podem i En Comú han qualificat de "homòfoba" a la catedràtica Maria Elósegui i critiquen la seva elecció com a representant d'Espanya al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, ha qualificat de "vergonyosa" l'elecció d'una dona que és "contrària als drets civils i la llibertat sexual", uns conceptes que, al seu parer, "no representen a Espanya», un país que és "dels més avançats" en aquesta matèria.

Les formacions reaccionen així després de conèixer extractes d'alguns dels seus articles i entrevistes, publicats per eldiario.es, en què, la jurista, per exemple, considera que "els que construeixin i realitzin el seu comportament sexual d'acord al seu sexe biològic desenvoluparan una conducta equilibrada i sana, i els que s'entestin a anar contra la seva biologia desenvoluparan diferents patologies.

"No és just per a la ciutadania espanyola tenir una representant que hagi fet aquest tipus de declaracions profundament vergonyoses", ha insistit el diputat. Segons ha apuntat en una roda de premsa al Congrés, des d'IU al Parlament Europeu es van a comunicar amb les altes instàncies d'aquest òrgan per "corregir aquesta deriva", perquè "perjudica la imatge del país".

També els seus socis electorals, Podemos i En Comú, han mostrat el seu rebuig a aquesta elecció en les xarxes socials. Així, el senador morat Ramon Espinar, ha assenyalat que "representar Espanya" no és compatible "amb aquestes barbaritats", en referència a les declaracions de la jutge.



Crítiques als candidats espanyols al TEDH

"L'àmplia majoria de la nostra societat celebra els drets LGTBI que tant han costat conquerir i els que encara queden. Espero que ens trobem al Segle XXI", ha escrit al seu compte de Twitter.

En Comú també ha usat les seves xarxes socials per mostrar el seu desacord amb els dos candidats a aquest ja que s'han fet públics: "Un jutge que treu zeros en els exàmens i una jutgessa homòfoba", ha resumit la formació catalana.

El seu portaveu al Congrés, Lucía Martín ha compartit a twitter la notícia, sota l'escrit "quan una jutgessa espanyola entra per primera vegada a formar part del Tribunal Europeu de Drets Humans i resulta que és una homòfoba en tota regla".