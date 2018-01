Tres morts i 100 ferits en descarrilar un tren a Milà

Tres persones han mort i 100 més han resultat ferides, 10 d'elles en estat greu, després de descarrilar un tren de passatgers quan circulava per la província de Milà, al nord d'Itàlia, segons ha informat el diari local 'La Repubblica'.



La policia ha confirmat de moment que hi ha tres víctimes mortals i que hi ha un centenar de ferits, la majoria d'ells lleu. El tren pertany a la companyia Trenord i circulava entre els municipis de Segrate i Pioltello quan s'ha produït el sinistre. Fins al lloc de l'accident s'hi han traslladat diverses ambulàncies i l'hospital de Monza ha suspès totes les intervencions previstes no urgents per poder atendre els ferits.





#Milano, le immagini del treno deragliato tra Pioltello e Segrate. Almeno due morti e 10 feriti gravi https://t.co/iMchQBTd7C pic.twitter.com/WOj54uJ2lc — Lettera43 (@Lettera43) 25 de enero de 2018