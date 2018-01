Rajoy afirma que té la intenció de tornar a optar a la Presidència del Govern

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar que, ara mateix, la seva voluntat és repetir com a candidat del Partit Popular en les properes eleccions generals i va afegir que ho provarà perquè, segon el seu parer, creu que es camina en la «bona direcció». En una entrevista a Onda Cero, Rajoy va reconèixer que al seu partit hi ha «persones capacitades» per assumir la candidatura del Partit Popular i va manifestar que la seva decisió estarà en funció de com vegi que evolucionen les coses.

«En la mesura en què vagi veient com es van produint els esdeveniments, miraré de repetir com a candidat. Però la meva idea ara mateix és repetir com a candidat. Veurem com evolucionen les coses. Però jo per descomptat ho provaré perquè crec que caminem en una bona direcció», va destacar.

En ser preguntat sobre de què depèn la decisió de repetir com a cap de llista del PP a les generals i quins criteris tindrà en compte per decidir si segueix sent la persona indicada per dirigir el Govern central, va recordar que a les darreres eleccions es va presentar perquè el repte que tenien per davant a Espanya era la «recuperació de l'economia», després d'anys de creixement negatiu i la pèrdua de més de tres milions de llocs de treball.

En tot cas, Rajoy s'ha convertit en el polític que ha estat més temps al Govern central després de la mort de Franco, ja sigui com a cap de l'Executiu o com a ministre, en total 13 anys i cinc mesos.

Rajoy va afirmar que la seva primera legislatura al Palau de la Moncloa després de guanyar el 2011 va ser «un espant» per la crisi econòmica, però el 2015 ja hi havia creixement i va pensar que aquesta tasca havia de continuar-la. Segons va relatar, els anys 2016 i 2017 han anat bé en aquest terreny econòmic i ara li agradaria arribar als 20 milions de persones treballant, més contractes indefinits i que pugin els salaris.

El president del Govern va assegurar, davant les últimes revelacions de la branca valenciana del cas Gürtel sobre el presumpte finançament irregular del PP, que ell no en sabia «res de tot això» i que els llavors càrrecs de la formació a la Comunitat Valenciana «mai» no ho han reconegut ni li han traslladat. Dit això, va destacar que el seu partit ha assumit responsabilitats polítiques a les urnes i ha fet «tot el que ha estat a les seves mans». «Jo ja he pres les decisions que havia de prendre i he treballat i continuo fent-ho perquè aquestes coses no es tornin a produir mai més», va assegurar el cap de l'Executiu.