La Fiscalia Anticorrupció revisa més indicis contra Francisco Camps a causes diferents

La Fiscalia Anticorrupció està revisant els indicis contra Francisco Camps i el finançament del PP en les causes per presumpta corrupció judicialitzades a València després de l'allau de confessions que s'han produït en el transcurs del judici de la trama Gürtel, que dissecciona les campanyes electorals dels anys 2007 i 2008 a la Comunitat Valenciana. Segons El Mundo, els fiscals han seguit de prop les afirmacions dels acusats en l'última setmana, sobretot les de Ricardo Costa i Francisco Correa, i en els propers dies es mantindran contactes entre representants del Ministeri Fiscal de Madrid i València per coordinar estratègies i continuar amb les investigacions realitzades en els últims anys per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a diversos procediments.

Els delictes que podrien ser atribuïts a Camps després del reconeixement dels fets per part d'empresaris i dirigents del PP acusats a la trama Gürtel estan ja prescrits, però hi ha una causa oberta pel presumpte pagament de comissions per finançar l'activitat del PP a València a canvi d'obres en la qual la Fiscalia podria seguir aprofundint si així ho estima. Una de les opcions que hi ha sobre la taula és sol·licitar la incorporació de la contundent declaració de Costa a aquestes causes.

En concret, el jutjat que instrueix les diligències derivades de l'Operació Taula, la macrocausa contra la corrupció que va permetre desmantellar una de les presumptes organitzacions criminals del PP valencià, investiga si el partit es va finançar amb les comissions que pagaven grans constructors, que segons el parer policial estaven entre un 3% i un 5%, per la construcció de col·legis a través de l'empresa pública Ciegsa.

Paral·lelament, les Corts Valencianes van aprovar una proposició no de llei impulsada per Compromís en la qual s'insta l'expresident de la Generalitat Valenciana a abandonar el seu càrrec al Consell Jurídic Consultiu (CJC), del qual és membre per la seva condició d'excap del govern i en virtut de la llei de l'estatut d'expresidents. La proposta de resolució va ser votada a favor per tots els grups a excepció del PP, que es va abstenir. A la proposició aprovada, s'insta Camps a renunciar a la seva condició de membre del CJC i a totes les disposicions regulades a la Llei de l'estatut d'expresidents «per haver incorregut en actes que no es corresponen amb la necessària dignitat de la institució». Els populars van introduir una esmena plantejant instar el govern valencià a reformar la Llei del Consell Jurídic Consultiu per a despolititzar el nomenament dels seus membres i a introduir canvis també en la Llei de l'estatut d'expresidents de la Generalitat.

L'expresident de la Generalitat Valenciana va assegurar que no deixarà el seu lloc al Consell Jurídic Consultiu i va assegurar que «no té sentit» que el parlament valencià parli d'ell nou anys després que dimitís del seu càrrec. Camps va assegurar que «els partits de l'esquerra i catalanistes a la Comunitat Valenciana, des de fa molts anys, sent jo president i deixant de ser-ho, m'han tingut una malvolença especial, és recurrent això de Camps al Parlament valencià, no s'obliden de mi, porten gairebé quatre anys governant, ja podien parlar del que han estat fent, però com no han fet absolutament res s'han de passar el dia parlant de mi».

Per altra banda, el titular del jutjat central penal de l'Audiència Nacional José María Vázquez Honrubia va rebutjar l'acarament entre el responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, i l'exvicepresident de la Generalitat Vicente Rambla, una petició realitzada pel lletrat de Pérez.