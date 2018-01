IU insta la presidenta del Congrés a acabar amb el bloqueig d'iniciatives

El coordinador federal d'Izquierda Unida (IU) i portaveu adjunt de Units Podem al Congrés, Alberto Garzón, va demanar empara a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, perquè posi fi al «bloqueig» sistemàtic d'iniciatives a la cambra baixa per part del PP i Ciutadans. En aquest moment hi ha unes 40 lleis pendents de tramitació, algunes de les quals estan «congelades» des de fa més d'un any.

Garzón va anunciar l'enviament d'una carta a Pastor en la qual li mostra la seva «preocupació» perquè en aquesta legislatura pràcticament «no es tramiten lleis», ja que, segons va denunciar, els «populars» i els «taronges», amb majoria a la Mesa del Congrés, no fan més que demanar contínues pròrrogues de diferents iniciatives de l'oposició.

En concret, el líder d'IU va apuntar que només s'han aprovat 14 projectes de llei en el que portem de legislatura, dels quals nou són transposicions europees. Una situació «atípica» que va assegurar no haver vist «mai» al Congrés en els 30 anys d'existència d'IU.

Garzón va responsabilitzar directament el PP i Ciutadans d'aquest bloqueig legislatiu, per ampliar «de forma sistemàtica» cada quinze dies els terminis d'esmenes a les proposicions de llei aprovades en seu parlamentària. «És a dir, que es prorroguen i prorroguen per deixar en el llimbs lleis que haurien de tramitar-se», afegeix en la seva carta.

Com a exemple de les iniciatives que estan en aquest «llimbs», va fer referència a la modificació de la Llei de Seguretat Ciutadana, paralitzada des d'abril de 2017; la suspensió de la Lomce, des de desembre de 2016; o la despenalització del dret de vaga, estancada des de juny de 2017.