Jornada Juana Rivas promet protegir els fills «fins al final» dels seus dies

Juana Rivas va assegurar que, encara que a nivell legal la seva visió «no és gens interessant» perquè no ha estudiat Dret, la seva estratègia com a mare és protegir els seus fills «fins al final» dels seus dies. «Igual que nosaltres, hi ha moltes altres dones i nens que estan vivint un malson semblant», va apuntar. Així ho va manifestar Rivas, que va ser obligada a tornar els seus fills al pare, condemnat per violència de gènere, en una jornada sobre els drets dels menor a Madrid.