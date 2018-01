La Junta andalusa i Gibraltar inicien una etapa de cooperació

La Junta d'Andalusia i el Govern de Gibraltar presidit per Fabian Picardo van acordar iniciar una etapa de col·laboració i de treball conjunt, amb taules sectorials, per fer del Brexit una «oportunitat» tant a la zona del Camp de Gibraltar com a la colònia britànica i que els ciutadans no es vegin perjudicats per les conseqüències que comporti la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

Aquesta va ser la principal conclusió de la reunió que van mantenir a Sevilla la presidenta de la Junta, Susana Díaz, i Fabian Picardo, que va valorar com a absolutament positiva la trobada i va destacar que en la cap de l'Executiu andalús ha trobat una «nova amiga política».

Susana Díaz va dir que es va plantejar aquesta reunió amb l'ànim de poder aportar solucions i certeses a les incerteses que planteja el Brexit, especialment sobre la comarca del Camp de Gibraltar i la seva economia, donada la singularitat d'Andalusia, en ser l'únic territori amb frontera continental amb el Regne Unit. «Hem concretat seguir treballant junts en l'àmbit de les competències constitucionals», va explicar.