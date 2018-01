La jutgessa d'Espanya al TEDH pensa que els gais han d'anar a teràpia

La nova jutgessa que representa Espanya al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), María Elósegui, ha publicat diversos articles i llibres en els quals afirma que l'homosexualitat produeix diverses patologies. En els seus escrits ha defensat que tant homosexuals com transsexuals s'han de sotmetre a teràpies tant «psicològiques» com «psiquiàtriques». Paral·lelament, en un article publicat en el diari El Comercio del Perú el maig del 2014, Elósegui analitzava la decisió del Tribunal Constitucional peruà de denegar el canvi de sexe a un transsexual operat a Espanya. La catedràtica dubta que les cirurgies pagades amb diners públics siguin la millor sortida per a una persona transsexual i suggeria com a solució «les teràpies psicològico-psiquiàtriques».

«Els que construeixin i realitzin el seu comportament sexual d'acord amb el seu sexe biològic desenvoluparan una conducta equilibrada i sana, i els que s'obstinin a anar contra la seva biologia desenvoluparan diferents patologies», va assegurar la magistrada en unes declaracions al web almudi.org.

Izquierda Unida, Podem i En Comú van qualificar d'«homòfoba» la catedràtica i van criticar la seva elecció com a representant d'Espanya al Tribunal Europeu de Drets Humans. El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, va titllar de «vergonyosa» l'elecció d'una dona que és «contrària als drets civils i la llibertat sexual», uns conceptes que, segons el seu parer, «no representen Espanya», un país que és «dels més avançats» en aquesta matèria. «No és just per a la ciutadania espanyola tenir una representant així», va insistir el diputat.