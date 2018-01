Libèria prohibeix la mutilació genital femenina només durant el període d'un any

Libèria ha prohibit la mutilació genital femenina durant un any, quelcom al que els grups que s'oposen a aquesta pràctica consideren insuficient, fet pel qual van instar el nou president del país, George Weah, a insistir en l'aprovació d'una llei permanent sobre el tema. «És massa aviat per celebrar donat el llarg camí que tenim per davant fins que hi hagi tolerància zero en la mutilació genital femenina a Libèria», va explicar Grace Uwizeye, consultora de l'ONG Equality Now. «Instem el president Weah a mantenir la pressió perquè s'aprovi una llei permanent que prohibeixi la mutilació genital femenina completament per a dones i nenes», va manifestar Mackins Pajibo, del grup de Libèria Women Solidarity Incorporated.

Lakshmi Moore, directora en funcions de l'agència ActionAid, va destacar que hi ha molt a fer durant el proper any per promoure una prohibició permanent que es faci complir. «Sabem que encara és un tema tabú a algunes comunitats, però estem veient senyals que les actituds estan canviant», va revelar. La prohibició converteix en delicte practicar mutilació genital femenina a qualsevol dona menor de 18 anys, però es pot dur a terme en totes les majors d'edat amb consentiment.