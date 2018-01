Localitzen de nit a un nen de 3 anys perdut i la mare el reclama 14 hores després

La Guàrdia Civil de Torrevella, a instàncies de la Policia Local, ha obert diligències per un suposat delicte d'abandonament contra una dona de nacionalitat britànica que dimecres cap a les 20.30 va extraviar al seu fill de 3 anys al passeig marítim de Torrevella. Només va preguntar a la Policia Local i la Guàrdia Civil pel seu parador catorze hores després, ahir al matí al·legant que «creia que estava amb la Policia Local».

Dimecres, cap a les 20.30 hores, un empleat d'una franquícia de menjar ràpid del Passeig Juan Aparicio va trucar a la Policia Local. Els va explicar que des del seu lloc de treball estava veient passejar a un nen d'uns tres anys, completament sol. Anava en pijama, amb mitjons i descalç, i sense res que pogués identificar-lo ni esbrinar d'on havia sortit ni com havia arribat fins allà. Tampoc s'havia registrat cap alerta entre les forces de seguretat denunciant la desaparició del menor, i dels seus pares o adults que preocupats estiguessin buscant a un nen d'aquesta edat, ni rastre. El petit, al que inicialment se li va suposar nacionalitat britànica, estava tranquil, encara que tot just responia a les preguntes dels policies. Només atenia amb alguns monosíl·labs entre somriure i somriure.

Un cop comprovat que ningú el reclamava ni l'estava buscant, el nen va ser conduït fins a les dependències de l'Hospital Universitari de Torrevella sobre les dotze de la nit, on se li van realitzar diferents proves en pediatria per comprovar el seu estat de salut. Els policies locals van estar acompanyant-lo fins a finalitzar el seu torn, igual que el personal del centre hospitalari.

El mateix empleat que va donar l'avís va explicar que després que la Policia Local es portés en custòdia al petit, va observar com una dona «semblava estar buscant alguna cosa» cap a les 21.30 hores per la mateixa zona del passeig on va ser trobat el nen. Aquesta li va confirmar que havia perdut el seu fill i l'empleat li va advertir que estava a les dependències de la Policia Local i que acudís immediatament. Però no va ser fins a dotze hores després que es va posar en contacte amb la direcció de la policia local de Torevella interessant-se pel parador del menor amb una trucada de telèfon.

La mare, britànica de 34 anys i amb domicili a Torrevella, ha explicat que no es va interessar abans pel nen perquè «sabia que estava amb la Policia», segons ha transcendit del seu relat, afegint que es trobava pel centre de la ciutat amb un grup d'amics quan en un moment donat va perdre la pista del seu fill.

Tanta «confiança» en les forces de seguretat pot però resultar perjudicial. De moment, i a instàncies de l'actuació dels agents locals, la Guàrdia Civil, a instàncies de la Policia Local, ja ha sol·licitat al jutjat d'instrucció 4 de Torrevella, de guàrdia en aquests moments, que obri diligències d'investigació per un suposat delicte d'abandonament de menors. Quan el petit ja anava a ser conduït a la Llar Provincial en el matí d'ahir va aparèixer la mare. Va trucar a la Policia Local cap a les 8.30 hores preguntant si el seu fill de tres anys hi era. Tot i que la dona va ser instada a acudir immediatament a les dependències policials no va aparèixer fins passades dos quarts del matí, quan la policia local ja s'estava plantejant la possibilitat d'arrestar-la, en coordinació amb el jutjat de guàrdia.