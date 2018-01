Lula confirma la seva candidatura als comicis tot i l'ampliació de pena

L'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva va llançar formalment la seva candidatura per a les eleccions presidencials que se celebraran el proper 7 d'octubre, tot just un dia després que la Justícia ratifiqués la condemna en contra seva per corrupció, que li impediria competir en aquests comicis una vegada sigui ferma. «Sense cap arrogància, vull ser candidat per guanyar les eleccions. Res d'abaixar el cap», va dir Lula en una reunió del Partit dels Treballadors (PT) celebrada a la ciutat de Sao Paulo.

Lula va assegurar que té «la consciència tranquil·la» perquè és «innocent» i va insistir que la sentència és «una decisió política» que forma part d'una campanya per «criminalitzar» el PT i el seu llegat perquè «per primera vegada van col·locar els pobres al centre de la discussió social».

«Òbviament, no estic feliç», va afirmar, si bé va considerar que la seva tornada a la política és necessària «per governar de forma decent i recuperar el Brasil». Va reclamar a més el suport dels brasilers per demostrar a aquest suposat «càrtel polític» que no està sol.

La també expresidenta Dilma Rousseff, dofí polític de Lula, va donar suport a aquesta teoria. Va assegurar que el procés judicial ha estat «una farsa» i que el seu objectiu seria dinamitar les properes eleccions, per a les quals l'antic dirigent sindical és el gran favorit. Rousseff es defineix a si mateixa com una víctima d'aquesta suposada persecució política perquè va ser destituïda el 2016 en un «impeachment» al Senat.