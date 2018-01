Un polític del PP va participar en una pel·lícula pornogràfica

Iván Obrador, secretari general del Partit Popular d'Elda, està en boca de tots després que la premsa hagi tret a la llum una pel·lícula porno en què va participar fa uns anys, però que encara es troba disponible a Internet. Algú va detectar la cinta i l'ha fet circular per tota la ciutat a través de les xarxes socials. La pel·lícula en qüestió es titula Tomasa, la zorra pescadera i va aparèixer per primera vegada el 2013, encara que el rodatge va tenir lloc un any abans, quan Obrador encara no es dedicava a la política.

El polític popular va confirmar que no va tenir coneixement de la cinta fins divendres, quan ja era vox populi. Immediatament, es va posar en contacte amb el seu advocat per conèixer quines opcions té respecte de la pel·lícula.