El PSOE de Madrid proposa una llista única de l'esquerra

El PSOE madrileny (PSM), liderat per José Manuel Franco, situa com a objectiu estratègic que l'esquerra retingui l'alcaldia de Madrid. Franco, un dels barons més afins a Pedro Sánchez, considera que l'oportunitat per evitar que el consistori caigui en mans de la dreta passa per unir forces i aglutinar tots els sectors de l'esquerra a la capital al voltant d'una mateixa candidatura. El líder del PSM es mostra disposat que el PSOE es presenti en una plataforma en la qual participin persones vinculades a Podem i Izquierda Unida i altres col·lectius d'esquerres que comparteixin el projecte socialista.

L'alcaldia de Madrid és, al costat de la de Barcelona, la joia de la corona de les properes eleccions municipals de 2019. Els partits saben que aquesta simbòlica plaça pot servir de trampolí per a les seves expectatives en els comicis al Congrés un any després. El PSOE va quedar en tercera posició a les eleccions de 2015 i va donar suport perquè Manuela Carmena, segona, es convertís en alcaldessa de Madrid.