Veneçuela expulsa l'ambaixador espanyol i el declara persona no grata

El Govern de Veneçuela va declarar persona non grata l'ambaixador espanyol a Caracas, Jesús Silva Fernández, i va ordenar la seva expulsió per les «contínues agressions i recurrents actes d'ingerència en els assumptes interns» del país sud-americà, segons un comunicat del Ministeri d'Exteriors veneçolà. Caracas ja havia cridat dimecres a consultes el seu ambaixador a Madrid com a represàlia per l'últim paquet de sancions adoptat per la UE i ahir va anar un pas més enllà consumant l'expulsió del representant diplomàtic espanyol.

El Govern de Nicolás Maduro va recordar la visita que el president espanyol, Mariano Rajoy, va realitzar al setembre de 2017 als Estats Units i en la qual, segons Caracas, va accedir a «rebre infames instruccions i sotmetre els seus designis pel que fa a Veneçuela, comprometent-se a assumir el lideratge de la conspiració a Europa».

Aquestes ordres s'haurien traduït en els «atacs» de la UE contra la «sobirania i independència» del poble veneçolà. Segons Veneçuela, Rajoy va accedir a les peticions del president nord-americà, Donald Trump, «a canvi d'inconfessables beneficis polítics i econòmics per a profit particular d'una part de la cúpula que governa Espanya».

El Govern espanyol respondrà a la decisió de Veneçuela prenent «mesures de reciprocitat proporcionades», segons va avançar el ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, en declaracions als mitjans a Davos (Suïssa). Dastis no va aclarir en què consistiran aquestes mesures i només va avançar que portarà al Consell de Ministres un informe amb «diverses alternatives». «Intentarem actuar amb proporcionalitat però hem d'aplicar el principi de reciprocitat, que és molt útil en les relacions diplomàtiques», va dir.

«Lamentem la declaració de persona non grata i rebutgem les acusacions d'ingerència, l'únic que hem intentat des del principi és ajudar al procés», va manifestar el ministre, en al·lusió a les diferents fases de diàleg obertes entre Govern i oposició del país sud-americà.