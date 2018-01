Agredeixen sexualment tres turistes espanyoles al sud del Senegal

Tres turistes espanyoles van ser atracades i agredides sexualment per un grup d'homes armats en una localitat del sud del Senegal, segons van confirmar fonts de seguretat senegaleses. Les tres dones formaven part d'un grup de quatre turistes, tots espanyols, que van ser segrestats a primera hora de la tarda de dijous a la zona de Casamance. «Es tracta de quatre turistes espanyols, un home i tres dones, que van ser retinguts al costat del seu xofer senegalès quan viatjaven per la carretera que uneix Diouloulou amb Kataba», segons el cap de la Gendarmeria local, Mamadou Samba. Els homes armats es van emportar uns 4.400 euros i més de 315.000 francs CFA (uns 900 euros) «abans de fugir per les muntanyes», va confirmar Samba. Una de les turistes es troba rebent atenció mèdica en un centre de Kaffountine, mentre l' Exèrcit i la Policia nacional han desplegat patrulles.