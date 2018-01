Assassinen a trets l'expresident del Tribunal Suprem de Guatemala

L'expresident de la Cort Suprema de Justícia de Guatemala José Arturo Sierra va morir després de ser tirotejat per un grup d'homes armats que el va atacar al mig del carrer quan circulava amb el seu cotxe per la capital del país centreamericà. Sierra estava conduint per la Zona 11 de Ciutat de Guatemala quan homes armats es van acostar amb moto al seu cotxe i van obrir foc. El magistrat va ser traslladat a l'hospital Roosvelt, on finalment va perdre la vida. Les autoritats guatemalenques van rebutjar aclarir si es va tractar d'un atac específic contra Sierra o d'un robatori. Sierra tenia una dilatada carrera com a jurista que el va portar a presidir el Suprem i a formar part del Constitucional, entre altres càrrecs.

Paral·lelament, l'exministre de Defensa de Guatemala William Mansilla va ser detingut per pagar al president, Jimmy Morales, un bo que només havien de rebre els membres de les Forces Armades i el personal civil que treballa per a la institució castrense. L'exministre està acusat d'abús d'autoritat, en concurs amb la sostracció i enriquiment il·lícit. La Fiscalia sosté que Mansilla va autoritzar a pagar Morales aquest plus sense cap justificació. L'antic titular de Defensa, per la seva banda, esgrimeix que «no és il·lícit».