Detenen un home per drogar una dona per tenir-hi sexe

La Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut a Beniaján (Múrcia) un individu de 34 anys per drogar una dona per agredir-la sexualment utilitzant una substància narcòtica. El presumpte agressor sexual hauria intentat esborrar el rastre rentant els gots on havia posat el narcòtic, fet que va aixecar les sospites de la víctima.

L'individu ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i un altre delicte contra la salut pública comesos a la localitat de Torrevella. Els fets es van produir al passat mes de novembre, quan l'home va anar a sopar a casa de la dona agredida sexualment. Tots dos s'havien conegut a través d'una famosa aplicació de contactes i ja havien quedat un parell de vegades abans que la dona, francesa de 28 anys, el convidés a sopar a casa seva.

Durant el sopar la dona es va començar a trobar malament: marejada, atordida, i desorientada. En aquest moment l'home, aprofitant que la dona es trobava en un estat de gran desinhibició, va convèncer-la per tenir sexe.