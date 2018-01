El Govern espanyol decideix expulsar l'ambaixador de Veneçuela

El Govern espanyol va anunciar l'expulsió de l'ambaixador de Veneçuela a Espanya, Mario Isea, després de declarar-lo persona non grata, en resposta al mateix moviment que Veneçuela va portar a terme dijous contra l'ambaixador espanyol a Caracas, Jesús Silva Fernández. Segons va informar el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, l'Executiu lamenta la decisió de Caracas i, davant d'una mesura «d'aquesta importància», actua en «estricta aplicació del principi de reciprocitat». El Govern va adoptar aquesta mesura després d'analitzar un informe del ministre d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, en una resposta que per al Govern a més de recíproca resulta «proporcional».

Méndez de Vigo va explicar que la reciprocitat implica donar el mateix tracte rebut per Silva, de manera que aquest moviment suposa l'expulsió en un termini de 72 hores del representant veneçolà a Espanya. Tot i que, com va recordar el ministre portaveu, Isea es troba fora d'Espanya després de ser cridat a consultes pel seu Govern dimecres, com a represàlia per l'últim paquet de sancions adoptat per la UE.

Per part seva, el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va acusar el seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy, de «voler governar» el país caribeny. «Jo em sento amb l'energia, els somnis i l'esperança d'un jove de 15 anys. I aquesta força és la que m'impulsa cada dia quan veig l'agressió contra Veneçuela per part del Regne d'Espanya. Mariano Rajoy vol governar el nostre país!», va assegurar Maduro en un acte multitudinari que es va celebrar a Caracas per llançar la seva campanya electoral.

Paral·lelament, el president de França, Emmanuel Macron, va demanar a la Unió Europea que aprovi noves sancions contra el Govern de Nicolás Maduro perquè fa temps que Veneçuela no és una democràcia i no veu senyals que això hagi de canviar a curt termini.