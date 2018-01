El Govern mexicà aposta per legalitzar el cànnabis als punts turístics

El ministre de Turisme de Mèxic, Enrique de la Madrid, va assegurar que la marihuana s'hauria de legalitzar per a ús recreatiu als dos principals punts turístics del país, Cancún i Los Cabos, en un intent per reduir la violència criminal. De la Madrid va assenyalar que Mèxic podria seguir l'exemple dels Estats Units i legalitzar el consum de cànnabis a algunes àrees, com a Quintana Roo -on es troba Cancún- i Baixa Califòrnia Sud -on hi ha el conegut municipi de Los Cabos -. «És absurd que no estiguem fent això en aquest país», va afirmar durant una roda de premsa, tot afegint que «fins i tot si hi ha molta feina a fer a tot el país, voldria veure que es pot fer a Baixa Califòrnia Sud i Quintana Roo», va manifestar.

Aquests dos estats es troben entre els més afectats per la violència durant l'últim any, el que ha servit per donar suport als comentaris del president nord-americà, Donald Trump, sobre el perills de Mèxic. El president mexicà, Enrique Peña Nieto, va assegurar que els Estats Units i Mèxic no han de seguir polítiques diferents en relació amb la marihuana. El 2016, va proposar una llei que permetia als mexicans portar 28 grams de marihuana, una mesura que, però, va topar amb la negativa del Congrés.