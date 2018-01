Londres acusa Rússia de voler causar milers de morts al Regne Unit

El ministre de Defensa del Regne Unit, Gavin Williamson, va advertir que Rússia intentarà perjudicar el seu país fent malbé les seves infraestructures, quelcom que podria causar «milers i milers i milers de morts», segons el diari The Telegraph. «El pla dels russos no és que els seus vaixells arribin a la badia sud a Scarborough o a la platja de Brighton. Es preguntaran què és el que poden fer per causar un mal especial al Regne Unit: perjudicar la seva economia, acabar amb les seves infraestructures, causar milers i milers i milers de morts, però també poder causar un caos total dins del país», va explicar.

Williamson va defensar que Rússia està buscant formes d'atacar el Regne Unit. «Per quina raó si no s'estarien dedicant a observar i fotografiar els nostres generadors d'energia i els interconectors que fan arribar tanta energia al nostre país?», es va preguntar Williamson. «Imaginin el caos domèstic i industrial que això causaria. El que volen fer és provocar aquest caos i després fer un pas enrere. Aquesta és l'amenaça real a la qual s'enfronta Regne Unit en aquest moment, crec jo», va afegir el ministre de Defensa britànic.



Relacions refredades

Les relacions entre Rússia i el Regne Unit s'han refredat. La primera ministra britànica, Theresa May, va acusar Moscou d'agressió militar l'any 2017. Al desembre, el ministre d'Exteriors britànic, Boris Johnson, va declarar que hi havia proves que Rússia ha intervingut en diverses eleccions d'Occident.

El Kremlin ha desmentit qualsevol tipus d'ingerència a les eleccions de l'esfera occidental i assegura que la histèria antirussa està arrasant els Estats Units i Europa. Sota el govern del president rus, Vladímir Putin, el Kremlin ha recuperat part de la influència internacional que va perdre després que es produís la caiguda de la Unió Soviètica.