Mario Conde nega al jutge que 13 milions que va repatriar siguin de Banesto

L'expresident de Banesto Mario Conde va assegurar que és «rotundament fals» que els 13 milions d'euros que va repatriar a Espanya tinguin alguna relació amb l'entitat extinta, i així va dir haver-ho exposat davant el magistrat de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, que l'investiga per presumpte blanqueig de capitals. L'exbanquer va explicar als mitjans de comunicació després de la seva declaració judicial que el 2016 -any en què es va iniciar la coneguda com a operació Fènix - li va dir al jutge instructor que es comprometia a portar els documents que demostraven que aquesta quantia tenia un origen lícit i no tenia res a veure amb Banesto.

«Avui he posat a sobre de la taula tots els documents que demostren la falsedat i que demostren que aquests diners no tenien absolutament res a veure amb Banesto i, per tant, tot i el que van dir els mitjans de comunicació, el que compten són els papers i s'ha acabat el delicte de blanqueig», va defensar Conde, que va afegir que el que espera ara és que «actuï la Justícia».

L'expresident de Banesto havia sol·licitat declarar voluntàriament davant el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 que l'investiga per presumptes delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal i aixecament de béns. Es tracta de la seva primera declaració judicial en llibertat, ja que l'última vegada que va comparèixer davant Pedraz va ser després de la seva detenció a l'abril de 2016 per haver blanquejat presumptament entre 1999 i 2014 uns 13 milions d'euros.

D'aquesta suma, 2,2 milions els hauria blanquejat a través d'ingressos en efectiu i 10,7 milions de transferències en comptes a l'estranger, quan encara li queden per dipositar 14,1 milions de la responsabilitat civil per la qual va ser condemnat en el cas Banesto.

Per aquests fets el magistrat instructor va acordar el seu ingrés a la presó, però després de dos mesos a Soto del Real el va deixar en llibertat provisional subjecta al pagament d'una fiança de 300.000 euros. A més de Conde, el jutge va enviar a la presó el que era llavors el seu advocat, Francisco Javier de la Vega.