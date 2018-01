El president dels EUA afirma estar obert a negociar acords bilaterals de comerç

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que el país està obert a negociar acords comercials que beneficiïn tota la comunitat internacional, entre els quals inclou els països de l'Acord Transpacífic de Cooperació Econòmica (TTP). Així ho va assegurar Trump durant la seva primera gran intervenció al Fòrum Econòmic Mundial de Davos (Suïssa), amb el que el president nord-americà buscava justificar-se davant les crítiques cap a la seva política exterior caracteritzada pel proteccionisme, alhora que va indicar que es perseguiran les pràctiques comercials deslleials.

«Jo crec en Amèrica. Com a president dels EUA, sempre posaré Amèrica primer. Igual que els líders d'altres països haurien de posar els seus països primer. Però que Amèrica sigui el principal per a mi no vol dir que vulgui una Amèrica solitària» , va assegurar.

En aquest sentit, va assenyalar que considera la possibilitat de negociar acords comercials bilaterals, fins i tot amb els països del TPP de manera individual o conjunta, sempre que hi hagi algun «sentit» i amb els quals es vegi beneficiada la comunitat internacional.



«Intercanvi just»

No obstant això, al mateix temps, va explicar que els EUA aplicaran les seves pròpies lleis comercials i restauraran «la integritat del sistema». «Només insistint en un intercanvi just i recíproc podem crear un sistema que funcioni no només per als EUA, sinó per a totes les nacions», va afegir.

Així mateix, va explicar que els EUA no tornaran a tolerar les males pràctiques comercials. «Els EUA no tornaran a tancar els ulls davant les pràctiques de comerç deslleial, aquestes necessiten ser justes i recíproques», va assenylar, ja que considera que aquestes pràctiques estaven «distorsionant el mercat». Finalment, Trump va afegir que no es pot tenir un comerç lliure i obert si alguns països «exploten el sistema aprofitant-se d'altres».