Detenen un home a Màlaga per maltractament animal i rescaten quatre equins

Agents de la Policia Nacional van rescatar en una finca quatre equins –dues eugues, un cavall i un burro– i van detenir a la localitat malaguenya de Vélez-Màlaga el seu propietari, un home de 65 anys, per la seva presumpta responsabilitat en un delicte continuat de maltractament animal. Els animals no rebien cures mínimes i el lloc de custòdia no reunia els requisits biosanitaris adequats, de manera que els menjadors estaven buits d'aigua i menjar. La investigació va començar gràcies a la denúncia del representant d'una associació en defensa dels animals, que va informar de com uns equins d'una finca de la zona estaven sent maltractats.

Un cop els agents van fer les primeres indagacions i van localitzar la finca, van comprovar les condicions en què es trobaven els animals. Aquests mostraven símptomes de desnutrició i, alguns d'ells, d'edat més avançada, presentaven malalties cròniques que requerien assistència urgent i un tractament dilatat en el temps. Concretament, dos equins necessitaven assistència veterinària urgent, ja que, a més de presentar ambdós un estat nutricional deficient, un d'ells, una euga, patia extrema primesa, melanomes massius i una gran ferida situada a la zona del coll.