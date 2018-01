L'àlbum del Rei als 50 anys

La intimitat del Monarca amb la seva família, a l'abast de tothom. La Zarzuela ha aprofitat el cinquanta aniversari de Felip VI, que se celebra dimarts, per divulgar una àmplia varietat de fotografies i filmacions que recullen diverses estampes familiars al Palau i un ampli desplegament de la seva activitat com a cap de l'Estat.

a princesa Leonor i la infanta Sofia contemplant la gravació del missatge de Nadal del Rei; Felip VI conduint al costat de la Reina i les seves filles camí del col·legi, mentre la gran (princesa de Girona i per tant presidenta honorífica de la Fundació Princesa de Girona) repassa la taula periòdica; el dinar familiar d'un dissabte o el Rei a bord d'un helicòpter en un viatge oficial. Aquestes són algunes de les imatges inèdites difoses per la Casa Reial –en format de fotografia i de vídeo– amb motiu del 50è aniversari del cap de l'Estat, que se celebrarà dimarts que ve.

No és la primera vegada que Zarzuela publica imatges inèdites o familiars dels Reis, però aquest cop hi ha molt material: 84 minuts de vídeo i 77 fotografies. Les escenes familiars aporten una visió inèdita de la vida quotidiana a La Zarzuela. En tots els casos, s'accentua el paper dels monarques com a pares atents a les inquietuds de les seves filles. I en la versió que es refereix al compliment de la Prefectura de l'Estat, s'intenta que l'aridesa protocol·lària sigui rebaixada amb escenes com el lliurament de la Copa del Rei a Iniesta o l'estampa dels assistents a Fòrum de Davos intentant recollir en un selfie la imatge del Rei.