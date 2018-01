L'Audiència Nacional autoritza l'excarceració de Gerardo Díaz Ferrán

L'Audiència Nacional ha autoritzat l'excarceració de l'expresident de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, que properament abandonarà la presó madrilenya de Soto del Real en la qual es troba des de la seva detenció el desembre del 2012 en el marc de l'operació Creuer.

El titular del Jutjat Central de Vigilància Penintenciaria, José Luis Castro, ha concedit el segon grau -un règim de semilibertat- a qui va ser president de la patronal espanyola per haver complert ja una tercera part de la seva condemna. Díaz Ferrán està condemnat a més de vuit anys de presó per diverses causes judicials, entre elles el conegut com a cas Marsans.

El jutge també ha tingut en compte a l'hora de flexibilitzar l'internament el seu bon comportament -amb 17 fulls meritoris- durant els més de cinc anys que ha estat empresonat, així com la seva disposició a col·laborar, una vegada que surti de presó, amb una ONG.

Això sí, el jutge mantindrà sota vigilància Díaz Ferrán mitjançant una polsera telemàtica, la qual cosa li permetrà no haver de tornar a la presó cada dia. L'expresident de la CEOE, de 75 anys i que pateix diverses malalties, ha gaudit de diversos permisos penitenciaris i ha estat estudiant Econòmiques a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED). A més, al febrer de 2016 el mateix Díaz Ferrán va enviar una carta a l'Audiència Nacional en què va mostrar el seu penediment.