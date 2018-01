Moren almenys 14 persones en un tiroteig en una discoteca del Brasil

Les autoritats van confirmar que almenys 14 persones van morir en un tiroteig perpetrat en una discoteca de la ciutat brasilera de Fortaleza (estat de Ceará, al nord-est del país). El succés va tenir lloc al club nocturn Forró do Gago, al barri de Cajazeiras, i hi ha almenys sis persones ferides, d'entre 12 i 24 anys, a l'hospital José Forta, encara que la seva vida no està en perill, segons el secretari adjunt de Seguretat Pública, André Costa. L'incident es va produir cap a dos quarts de dues hora local quan diversos homes armats van arribar en tres cotxes, van envair el lloc i van disparar contra els ocupants del club, entre els quals hi havia diversos membres de bandes criminals. La majoria dels morts en aquest incident són dones, segons una font policial. «Va ser una escena brutal, una massacre, mai havia ocorregut quelcom semblant a Ceará», va assenyalar aquesta font.