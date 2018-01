El Congrés ha gastat més de dos milions en viatges aquesta legislatura

El Congrés ha gastat més de dos milions d'euros en els 167 viatges internacionals que els diputats han realitzat en el primer any i mig de la XII Legislatura per participar en diferents cites institucionals, segons dades de la Cambra Baixa. Aquesta quantitat inclou únicament les despeses de desplaçament i d'allotjament a les diferents destinacions, però no les dietes que es van pagar als parlamentaris (tant diputats com senadors) que van participar en els mateixos.

La Cambra Baixa es va constituir el 19 de juliol de 2016 i el primer viatge de la present legislatura es va organitzar una setmana després. Des d'aquella data i fins que va finalitzar el 2016, és a dir, en els seus primers sis mesos, es van realitzar un total de 37 viatges a l'estranger, en els quals es van invertir 363.694,49 euros.

El 2017, el Congrés va sufragar altres 130 sortides de parlamentaris fora d'Espanya, que van suposar un cost global d'1,82 milions. Només dos d'aquests desplaçaments no van tenir cap cost.

El viatge més car dels facturats des de l'inici de la legislatura el va fer la delegació espanyola a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que es va desplaçar a la localitat francesa d'Estrasburg entre el 9 i el 13 d'octubre, un viatge que va suposar un cost de 111.108,08 euros. També van sobrepassar els 100.000 euros els viatges de quatre dies de la mateixa delegació a la mateixa localitat a l'octubre de 2016 (100.627,33 euros), gener de 2017 (107.006,70) i el passat mes d'abril (105.921).