La petició a favor de la presó permanent revisable obté 1,5 milions de firmes

La petició registrada a la plataforma Change.org per Juan Carlos Quer, el pare de la jove madrilenya Diana Quer, al costat de les famílies de Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth i José, Candela i Amaia, per demanar al Congrés dels Diputats que no aprovi la proposició de llei de derogació de la presó permanent revisable, supera els 1,5 milions de signatures.

La iniciativa va rebre un gran suport inicial i fins i tot va provocar la caiguda temporal de la pàgina a causa de l'allau de subscripcions a la iniciativa. A més, Rocío Vieitez, la mare de Candela i Amaia, les nenes assassinades pel seu pare a Moaña, va cedir els 400.000 suports rebuts fins a la data a la seva petició contra la derogació de la presó permanent revisable, registrada a la mateixa plataforma.

D'aquesta manera, la campanya acumulava ahir més de 1.538.000 signatures en contra de la derogació que s'està tramitant al Congrés dels Diputats des del passat mes d'octubre d'una pena que podria haver d'afrontar l'autor confés de la mort de la jove Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conegut com El Chicle, si una vegada que conclogui la investigació, se l'acusa d'un delicte d'assassinat i d'una agressió sexual prèvia a la mort de la noia madrilenya.

La majoria absoluta de què gaudia el Partit Popular a la X Legislatura el va portar a reformar el Codi Penal per introduir la pena de la presó permanent revisable -una de les mesures estrella de l'exministre de Justícia Alberto Ruiz-Gallardón- o la cadena perpètua, com l'anomena l'oposició, que va recórrer aquesta figura penal, prevista per a supòsits d'excepcional gravetat, al Tribunal Constitucional.