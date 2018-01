Tornen a detenir el líder opositor rus Navalni en una manifestació

El líder opositor rus Aleksei Navalni va ser detingut de nou a Moscou quan va aparèixer en una manifestació contra el Kremlin convocada al carrer de Tverskaya i declarada il·legal per les autoritats russes, segons va confirmar el propi Navalni al seu compte de Twitter . «He estat detingut, però no importa. Aneu a Tverskaya. No heu acudit a aquesta marxa per mi, sinó per vosaltres i pel vostre futur», va escriure, en un dia en què milers d'opositors van sortir als carrers de les principals ciutats de Rússia per protestar una vegada més contra Vladímir Putin.

L'arrest de Navalni -el quart en menys d'un any- té lloc després que la Policia russa entrés per la força a les oficines de Navalni per interrogar les persones que es trobaven a l'interior de l'edifici, segons van mostrar imatges transmeses pels partidaris del dirigent opositor. La Policia argumenta que va fer aquesta incursió després d'haver rebut una amenaça de bomba.

Navalni és un dels crítics més ferotges del Govern de Vladímir Putin, a qui acusa d'haver-li prohibit injustament comparèixer a les properes eleccions presidencials per tenir antecedents penals després de rebre una condemna de presó que posteriorment va ser suspesa.

L'opositor, per contra, argumenta que va ser víctima d'un procés judicial orquestrat per motius purament polítics i, pel que fa a la convocatòria electoral a la qual tenia previst presentar-s'hi, Navalni va assenyalar que «la Constitució russa concedeix el dret d'acudir lliurement a qualsevol tipus d'esdeveniment».

A més de Moscou, ciutats com Novosibirsk, Kurgan, Omsk, Magadan, Kemerovo i Yakutsk van acollir manifestacions en les quals van participar milers de persones. A l'hora de tancar aquesta edició un total de 22 persones havien estat detingudes per les forces deseguretat, tant en l'operació a la seu del patit opositor com en les protestes.