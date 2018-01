Troben el cadàver del jove de 19 anys desaparegut a Bilbao

Un grup de recerca va trobar el cadàver del jove de 19 anys desaparegut a Bilbao Jon Barcena al costat del pantà d'Urrunaga, a Legutiano. El cos no presentava signes de violència, quelcom que haurà de ser confirmat per la corresponent autòpsia. La localització va tenir lloc en un paratge de bosc tancat, de difícil accés, situat a la zona de la Chopera, al terme municipal de Legutiano, que havia estat rastrejat tant per l'Ertzaintza com per voluntaris.

Familiars i amics de Jon Barcena havien donat inici, a primera hora del matí, a un dispositiu de rastreig a l'entorn del pantà d'Urrunaga, amb la participació de més d'un centenar de persones, entre familiars, cercles propers i voluntaris.

Poc després d'iniciar la recerca, cap a les nous del matí, components de la partida alertaven els membres de la Unitat de Vigilància i Rescat de l'Ertzaintza que havien trobat el cadàver d'una persona, un home jove, en una zona tancada de bosc prop de l'embassament. Des del primer moment es va establir la hipòtesi principal que el cadàver corresponia al jove desaparegut.